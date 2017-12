Porno colombiano, las maduras y el crecimiento en Latinoamérica

El porno colombiano en Latinoamérica está creciendo. Aunque haya más, la razón principal es el interés que se está generando por el mundo latino en diferentes países del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, uno de los mayores productores de pornografía del mundo.

Es bien sabido que en Estados Unidos viven muchos latinoamericanos. Este hecho es determinante para ir cambiando algunas cosas, como por ejemplo darles más papeles en series o películas. Con el porno pasa lo mismo, sólo hay que ver la cantidad de videos de maduras follando.

Aunque sería un grave error centrarnos en lo que está pasando fuera de nuestro país cuando las estadísticas indican que en Latinoamérica misma se está consumiendo más porno que nunca y a demás la mayoría es de producción propia. Países como México o Colombia se están convirtiendo en grandes referentes del sector y cada vez hay más productoras y más actores y actrices que provienen de este país. Se suman así a las grandes potencias como podrían ser Argentina o Brasil.

Colombia, decidida a hacerse un hueco en el sector

Colombia no es una recién llegada al mercado. Debemos destacar aquí la gran tarea de Edgar Escobar, que ya en los años 90 puso el país en el mapamundi del sexo.

Escobar dirigió la empresa Trópico producciones y con ella se hicieron unas 170 películas. Teniendo en cuenta que este país siempre ha estado envuelto de polémicas violentas, el hecho de que existiera una empresa pornográfica dedicada al placer adulto fue toda una revolución. Algunas de las curiosidades de la época es que las primeras películas eran en inglés, ya que el mercado americano era el principal y era pues una exigencia. Ahora es verdad que las cosas han cambiado mucho e incluso se han girado los papeles, ya que mayoritariamente se pide porno latino y eso es de lo que da más morbo actualmente. Se fundaron además algunas revistas como Cuerpos o Póker, que sin duda eran muy solicitadas y se llegaron a exportar a muchos países.

De Colombia al mundo

La facilidad de hoy en día por compartir contenidos ha hecho que cualquier país pueda proponerse aquello que desee. Ya no es necesario ir a una sala de cine porno para ver este tipo de contenidos. Por no necesitar ya no hacen falta ni DVD: todo el consumo se puede hacer des de casa, mediante un ordenador que tenga conexión a Internet o incluso con el móvil mismo. Esta facilidad ha hecho que sean muchos los que se animen con este tipo de cosas, y por tanto se pueden encontrar fácilmente videos amateur grabados por los mismos protagonistas.

Otro problema menos es la distribución: cuando hablábamos antes de Edgar Escobar, lo difícil en esa época era exportar libremente. A día de hoy hay muchos servidores gratuitos que permiten enviar un video en cuestión de segundos a la otra punta del mundo y con una rapidez increíble. Gracias a esto, todo el porno que se crea en Colombia puede compartirse rápidamente en otras redes de porno latinoamericano.

La marca “porno latinoamericano” ahora mismo está fuerte y se vende bien. Vale la pena unir esfuerzos con diferentes países latinos para poder ofrecer de forma conjunta servicios y materiales alrededor del mundo. Además, también ofrece la posibilidad de ver lo que se está haciendo en otros países y mirar de complementarlo para encontrar un nicho de mercado que esté potencialmente por descubrir y permita así dar más visibilidad al porno que se hace en Colombia.

Para acabar, os dejamos con un video llamado “Porno 100% colombiano” y en donde se explica un poco la tendencia actual: