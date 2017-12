Requisitos para ver videos porno en casa

Ver porno en casa es una delicia. Muy antiguamente era una cosa solo reservada a los más privilegiados: aquellos que tenían los medios suficientes para poder pagarse un equipo de reproducción en casa. Luego ya llegaron los medios más habituales: la cinta de video (VHS y Beta), los DVD… Hoy en día ya, pero, resulta muy fácil ver videos porno desde cualquier lugar: gracias a Internet y los dispositivos móviles, podremos verlo en el sofá de casa, en nuestra cama o incluso, si queremos, en el autobús yendo para casa y para que se haga el trayecto más ameno.

Ver porno en casa

¿Qué requisitos necesitamos para ver porno en casa? Pues aquí enumeraremos los básicos:

Disponer de un dispositivo. Porque claro, ¿Cómo vas a verlo sin tener un soporte? Esto puede ser una pantalla de ordenador, un móvil, una tablet, una televisión, etc. Cualquier cosa que te sirva para ver los contenidos. Lo mejor es que la pantalla sea cuanto más grande mejor, ya que así lo podrás ver con más lujo de detalles. Disponer de una buena conexión. Si se trata de un DVD o contenido descargado, no te hará falta conexión a Internet, pero lo cierto es que cada vez es más frecuente consultar online aquello que más nos gusta. Te sugerimos que busques una buena tarifa de banda ancha para que no se te queden cortados los videos en el momento más oportuno. Disponer de tiempo. Esto ya es una cosa más bien personal, pero no por ello menos necesaria. Cuando quieres ver porno, lo mejor es que no vayas con prisas: busca un lugar cómodo en donde sepas que vas a estar bien y ponte a disfrutar. Si vas con el tiempo justo no lo disfrutarás y será peor.

Te recomendamos que no uses equipos compartidos. Es decir, si sabes que aquella tablet u ordenador lo usan más personas en tu casa, evítalo. A no ser que quieras que sepan que te pasas el día cascándotela. Mayor es el problema si quieres verlo en la televisión del comedor, pero si vives solo o con tu pareja, que mejor que hacerlo allí: así una vez acabe el vídeo os podéis poner manos a la obra para imitar las escenas que más os hayan gustado.

Si te descargas contenidos de la red, lo mejor que puedes hacer es crearte una carpeta con todos los videos. Tu mismo te lo puedes organizar como quieras, por tipología, por fecha o por duración. Este último te puede ser útil para saber que ver según el tiempo que tengas. Una carpeta de videos cortos puede salvarte en más de una ocasión si buscas inspiración para darte una pequeña alegría antes de ir a dormir. Hazte, pues, con un disco duro externo y empieza a crear tu pequeño archivo: a la larga te gustará tenerlo, y más teniendo en cuenta que muchos de los videos que nos gustan acaban desapareciendo de la red sin dejar rastro.