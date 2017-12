Las mejores películas porno de la historia

Hay títulos que han pasado a la historia por ser grandes versiones porno de películas que todo el mundo conoce. Algunos ejemplos son “7 pollas para siete hermanas” o “Porculeitor”, ambos dos clásicos del género. Ahora bien, si tuviéramos que hacer una lista sobre cuáles han sido las mejores de la historia, esto ya sería un poco más difícil. Para ver mujere desnudas ya tenemos muchos clips y vídeos… pero cuáles son las que destacan?

Las mejores pelis porno de la historia

Tal y como apunta el portal DonJuan, hay algunas que destacan por encima de la media. La primera sin duda sería GARGANTA PROFUNDA, una película de 1972 que ha sido reconocida en todas partes como un mito y como un precedente del género. Destaca principalmente porque antes de ésta no había películas de este tema con una trama diferenciada y coherente. Aquí podemos conocer la historia de una chica, Linda Lovelace que tiene problemas para obtener un orgasmo. Después de varios intentos y pruebas, acaba por descubrir que su clítoris no se encuentra en el mismo lugar que el resto de las mujeres, sino que lo tiene en el cuello… concretamente en la garganta.

La película fue muy rentable porque aunque fue bastante cara, los millones que ganó después fueron increíbles. Quizá podríamos decir que se trata de la película porno más conocida y más rentable de la historia del género.

Otro éxito del porno es Debbie does Dallas, que también es de los años 70 (en este caso, 1978). Esta película está protagonizada por una animadora que quiere ir a triunfar a Dallas y para ello sus amigas -también jóvenes, guapas y rubias animadoras- deciden ganar dinero de una forma poco decorosa para cumplir el sueño de su amiga. Escenas de sexo, masturbaciones varias y perversiones sensuales. ¿Qué más se puede pedir?

Pero si queremos destacar un éxito de los años 70, este tiene que ser sin duda CALÍGULA, que curiosamente no fue calificada como cine porno pero su alto contenido pornográfico hizo que no pasara la censura de la mayoría de salas ni países. Bien-bien una peli no apta para menores! ¿Qué decir de esta película que no se haya dicho ya? su nombre lo dice bastante ya todo. Calígula es un emperador romano que, como es habitual, le da mucho al vicio. Las escenas d sexo son muchas y muy variadas, desde fisting hasta incesto, lo que le ha valido la categoría de película de culto dentro del género.

Y acabamos esta pequeña lista con una de las versiones “más entrañables” (aunque mala). Todo el mundo sabe que se han hecho mil y una versiones de pelis conocidas (además, ya lo decíamos al principio del artículo) pero algunas peliculas porno son más míticas que otras. Dejando de banda las dos citadas anteriormente, queremos mencionar E.T. The porno, una película de 1994 que no hace falta que digamos en cuál se ha inspirado, ¿no? Como curiosidad vale la pena echarle una ojeada.